Tite pede Corinthians 'frio e equilibrado' para jogo de 180 minutos

Tite pede um Corinthians "frio e equilibrado" nesta quarta-feira, às 22h, contra o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores. O treinador quer deixar a vaga para a fase de grupos bem encaminhada, mas não quer que seus atletas ataquem o Once Caldas do começo ao fim do jogo na busca pelo resultado. Sua preocupação é ter um time compacto para não dar espaço ao contra-ataque dos colombianos.

O time será o mesmo que derrotou o Marília por 3 a 0, no sábado, pelo Campeonato Paulista. O zagueiro Edu Dracena, contratado para ser o "xerife" da equipe, como definiu o presidente Mário Gobbi, ainda está fora de forma. Por isso, ficará no banco. Felipe está mantido no zaga ao lado de Gil. "O Felipe joga, o Edu Dracena tem condições para no máximo 45 minutos. Vou ainda ver a reação aos trabalhos de hoje para falar com o departamento médico. Tenho 20 concentrados por causa da necessidade e da grandeza do jogo", afirmou. Tite era o treinador do Corinthians em 2011, quando a equipe foi eliminada pelo Tolima na pré-Libertadores. O time paulista empatou por 0 a 0 no Pacaembu e foi eliminado na Colômbia após perder por 2 a 0. "A dor daquela derrota a gente encarou de frente. A lição que ficou é que temos de encarar a adversidades, assumir o erro, não esconder nada e tentar melhorar", disse. "Vamos atacar com seis jogadores e ter quatro na contenção. O nível de concentração tem de ser muito grande, num jogo de 180 minutos, a margem de erro é muito pequena", explica. O jogo de volta será no dia 11, em Manizales, na Colômbia.