Tite pede 'maturidade' ao Corinthians após 1.ª derrota no Brasileirão

SÃO PAULO - Após 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians sofreu a decepção de uma derrota pela primeira vez. Foi no último domingo, diante do Cruzeiro, que venceu por 1 a 0. Apesar disso, equipe paulista segue na liderança e o técnico Tite pediu que os jogadores tenham "maturidade" para que esse resultado negativo não interfira no futuro da competição.

"A equipe tem que ter maturidade para absorver o resultado negativo, independentemente das circunstâncias. Esse é o detalhe mais importante neste momento, tem que sentir o gosto amargo de perder. Ir para casa e ficar pensando que poderia ter feito melhor, para durante a semana trabalhar bastante e buscar uma nova situação no próximo jogo", declarou.

Apesar da derrota, o Corinthians contou com o apoio dos 34.462 pagantes, que empurraram a equipe e aplaudiram a equipe após o apito final. Isso porque o time paulista mantém uma boa vantagem na primeira colocação, com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, São Paulo - 28 a 22.

"Torcedor não aplaude se não tem uma equipe que mostra o que a nossa equipe mostrou. Mas talvez estivéssemos um pouco afoitos demais para decidir, tem que ter mais frieza, saber que no momento decisivo precisa de maturidade. Mas o torcedor só aplaude se a equipe mostra em campo isso, senão vem a cobrança", comentou Tite.

Nas próximas três partidas, o time paulista enfrentará os três últimos colocados do Campeonato Brasileiro: Avaí, América-MG e Atlético-PR, o que, para o treinador, não significa maior facilidade em campo. "Eu assumi o Corinthians na zona do rebaixamento, em 2004, já assumi o Palmeiras na zona do rebaixamento, então não tem grau de facilidade nenhum. Eles vão estar jogando a vida. Então não tem diferença nenhuma de enfrentar qualquer outro time", avaliou.