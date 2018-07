Tite pede maturidade para Corinthians lidar com os elogios

A sequência de 21 partidas sem derrotas na temporada, incluindo dois amistosos, e a campanha perfeita na fase de grupos da Copa Libertadores, tornou o Corinthians o time mais badalado do futebol brasileiro, ainda mais após a vitória por 4 a 0 sobre o Danubio, na última quarta-feira. Preocupado em evitar que os elogios afetem os seus jogadores, o técnico Tite destacou a necessidade do time ter maturidade nesse momento para conseguir manter o alto rendimento.

"Aceitamos o elogio, entendi que nós fizemos uma grande partida. Mas de reconhecer os elogios e ter maturidade para compreender que estas situações acontecem e buscar sempre o crescimento é também nosso objetivo. Ter essa maturidade como equipe e procurar sempre progredir", afirmou o treinador.

Com 12 pontos somados em quatro jogos, o Corinthians lidera o Grupo 2 da Copa Libertadores. Agora, porém, o time volta as suas atenções para o Campeonato Paulista, pois no domingo receberá o Santos em clássico no Itaquerão. E o time assegura a melhor campanha da primeira fase com um empate.

Tite lembrou que o Santos também vem apresentando bom desempenho no Paulistão para prever um duelo complicado, além de citar as dificuldades inerentes a um duelo entre dois rivais tradicionais.

"Clássico é um campeonato à parte. As duas melhores campanhas do Paulista. Qualidade dos dois lados. A sequência da equipe, de manter desempenho vai se consolidando, desafiando todo esse grau de importância", comentou.