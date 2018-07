Tite pede para atletas 'mostrarem em campo' quem deve ser titular

Após a boa atuação de Vagner Love e Danilo e as fracas participações de Romero e Petros no time do Corinthians diante do Internacional, o técnico Tite admitiu que pode fazer mudanças no time titular. Entretanto, não demonstrou empolgação em mexer no time apenas pelo que aconteceu na partida do último sábado. O treinador alertou que os próprios jogadores é que irão "se escalando".

"Precisa ter tempo para ajustar qualquer das possibilidades, mas tem que deixar jogarem. A equipe tem que se mostrar em campo, de acordo com o jogo. O Romero ainda busca afirmação, assim como o Mendoza, o Petros... A gente tem que ter um tempo para se organizar. Tenho que deixar a equipe se mostrar e dar oportunidade para o atleta desempenhar o que tem de melhor", disse.

Ao ser questionado se Vagner Love pode ser titular diante do Santos, no próximo sábado, o treinador do Corinthians brincou. "Não sei. Vamos ver. Deixo para vocês ficarem pensando", desconversou.

O comandante corintiano ainda considera normal fazer alterações na equipe e o time passar a jogar totalmente diferente. "A opção que tínhamos era trazer o Jadson para dentro e fazer um time mais organizado, mas uma outra oportunidade é abrir com dois de velocidade pelas pontas e o Love dentro, que foi o que fizemos. Depois que entrou o Danilo, a equipe equilibrou ainda mais e tudo isso faz parte do processo que estamos passando. A equipe vai se mostrando dentro de campo. Tenho que ter critérios para definir o time".