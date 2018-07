Tite pede para Corinthians se concentrar no Goiás

"Temos que ficar atentos ao nosso trabalho, o Corinthians precisa fazer a sua parte", alertou Tite, em entrevista à SporTV, lembrando que nada adiantaria um tropeço do Fluminense diante do Guarani se o jogo em Goiânia não terminar com vitória corintiana. Por isso mesmo, ele pede aos jogadores do elenco que tenham "foco no treinamento e na preparação para o jogo de domingo".

O Corinthians está em segundo lugar no Brasileirão, com 67 pontos, apenas um atrás do Fluminense. E, apesar da desvantagem, o clima é de confiança e esperança no Parque São Jorge. Mesmo porque, o atacante Ronaldo deve voltar ao time no jogo de domingo, depois de se recuperar de lesão muscular na coxa direita. "Meu sentimento pessoal é de que ele joga", avisou Tite.