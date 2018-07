Tite perde Danilo e Ralf para decisão contra o Pameiras domingo

FLORIANÓPOLIS - Tite terá problemas para escalar o Corinthians na decisão contra o Palmeiras no Pacaembu, no próximo domingo. Ele perdeu dois titulares que figuram entre os jogadores que mais atuaram na competição: Danilo, punido no começo da partida, e Ralf, com falta aos 45 minutos do segundo tempo, receberam o terceiro cartão amarelo.

Com a ausência de Danilo, Alex herda a vaga na armação. O meia mudou a história do Corinthians nos dois últimos jogos, entrando e contribuindo nas vitórias importantes contra Atlético-MG e neste domingo diante do Figueira. Era opção para iniciar em Florianópolis e, portanto, minimiza a ausência de Danilo, que atuou em 36 dos 37 jogos no Campeonato Brasileiro.

Já para a vaga de Ralf, Tite terá uma semana para definir o substituto. Adiantou que Moradei, cortado até do banco nos dois últimos jogos, e Edenílson, com características mais ofensivas, disputam a vaga. Outro problema é o julgamento de Emerson, nesta quinta-feira. Se for punido, ele não joga contra o Palmeiras. O Corinthians precisa do empate.