Tite pode dar chance a Jorge Henrique no Corinthians

Jorge Henrique ficou longo tempo afastado dos gramados em razão de uma lesão muscular. Quando se recuperou, com a ascensão de outros jogadores, como Romarinho, o atacante perdeu espaço no Corinthians e passou a figurar apenas no banco de reservas. Agora, porém, pode ter uma nova oportunidade para reconquistar a condição de titular.

Em compensação, o Corinthians deverá seguir sem o atacante Emerson e o meia Danilo, como explicou Tite. "Quero pensar jogo a jogo. É muito difícil que o Danilo e o Emerson joguem no domingo. O Jorge é uma opção", disse.

Sem jogo no meio de semana, Tite aproveita a semana para comandar mais treinamentos no Corinthians. Nesta terça-feira, o time fez um trabalho físico, enquanto a tarde será dedicada a uma atividade com bola, na preparação para o duelo com o Atlético-GO.