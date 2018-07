Tite poupa os 4 jogadores que disputaram Superclássico Cotado para substituir o demitido Mano Menezes na seleção brasileira, o técnico Tite manteve sua rotina normal de trabalho na tarde desta quinta-feira, quando comandou o treino do Corinthians no CT do Parque Ecológico. Durante a atividade, ele confirmou que irá poupar no jogo diante do Santos, neste sábado, os quatro jogadores que disputaram o Superclássico das Américas.