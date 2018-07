Tite poupa Ralf e confirma Edenílson no time titular do Corinthians

SÃO PAULO - Preocupado com a reposição de titulares no meio-campo do Corinthians, Tite decidiu fazer uma alteração no setor para o jogo contra o Catanduvense, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pelo Paulistão. O treinador vai deixar Ralf no banco de reservas com o objetivo de testar Edenílson na posição de primeiro volante.

Para Tite, a partida será um bom teste para o jogador, que costuma ocupar a função de segundo volante, mais avançado. Durante o treino desta terça, o técnico cobrou uma postura mais defensiva do atleta, acostumado a investir no ataque com frequência.

Edenílson poderá se tornar a segunda opção de Tite para a posição, já que atualmente ele não está satisfeito com as alternativas do elenco. O treinador conta com Wallace, que não agradou na posição no ano passado, e o jovem Gomes.

Ao mesmo tempo em que testa Edenílson na posição, Tite poupará Ralf, que disputou 13 dos últimos 14 jogos do Corinthians. "É um jogador que vem de jogos importantes seguidos", argumentou o treinador.

Enquanto Ralf deixa o time, Alessandro, Danilo e Liedson retornam à equipe titular. Eles treinaram entre os titulares nesta terça e devem começar jogando diante do Catanduvense, pela 11ª rodada do Paulistão.

Alessandro retomará sua vaga na lateral, em detrimento de Welder, após se recuperar de dores musculares, mesma situação de Danilo. Já Liedson voltará ao time depois de ser poupado na rodada passada, contra o Botafogo. O zagueiro Leandro Castán e o atacante Jorge Henrique seguem fora do time.

O Corinthians deverá entrar em campo na quarta-feira escalado com: Júlio César; Alessandro, Chicão, Wallace e Fábio Santos; Edenílson, Paulinho, Danilo e Alex; Willian e Liedson.