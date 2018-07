Tite poupa titulares e escala Adriano entre os 11 do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Adriano deve voltar a atuar pelo Corinthians neste sábado, diante do São Caetano, às 16h20. Pensando na Libertadores, o técnico Tite decidiu poupar os titulares da partida que acontecerá no Anacleto Campanella, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, e, por isso, o jogador ganhou chance entre os 11 no treino desta sexta.

Caso a escalação seja confirmada, será a primeira vez de Adriano como titular do Corinthians desde que chegou ao clube, em março do ano passado. Ele voltará a fazer uma partida depois três meses ausente. Seu último jogo oficial foi em novembro, quando entrou no segundo tempo diante do Atlético Mineiro e marcou o gol da vitória por 2 a 1, que viria a ser essencial para a conquista do título brasileiro.

Nesta temporada, Adriano vem lutando para conseguir o melhor condicionamento físico. Ele havia atuado apenas no amistoso diante do Flamengo, em janeiro, por 45 minutos. Além de Adriano, o meia Douglas também participou do treino desta sexta como titular. Ele não ficou sequer no banco no confronto diante do Deportivo Táchira, na última quarta-feira, pela Libertadores, por ainda estar fora de forma, mas deve ganhar oportunidade para recuperar o ritmo neste sábado.

TITULARES FORA

Os 12 jogadores que serão poupados nesta rodada (os 11 titulares da última quarta, mais o meia Alex) apenas correram em volta do gramado. Sem eles, Tite dará chance aos jovens revelados no clube. Dois deles devem fazer suas estreias na equipe principal: o zagueiro Marquinhos e o volante Gomes, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.

Se confirmar a escalação utilizada nesta sexta, o Corinthians vai a campo diante do São Caetano com: Danilo; Welder, Wallace, Marquinhos e Ramon; Gomes, Edenilson, Luis Ramírez e Douglas; Willian e Adriano.