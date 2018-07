Tite poupa titulares em treino, mas repetirá time do Corinthians

Tite conseguirá algo inédito nesta quarta-feira no clássico contra o Santos no Itaquerão, em rodada válida pelo Brasileirão. O técnico do Corinthians repetirá a equipe titular pelo terceiro jogo consecutivo. O lado negativo é a falta de tempo para treinar: a sequência de três jogos em seis dias fez com que o treinador preservasse seus titulares nesta terça-feira. Não houve trabalho tático, com bola, como é costume na véspera dos jogos.

"É um desafio disputar uma sequência desgastante como essa. Tudo depende da recuperação de cada atleta. Alguns sentirão muitas dores (depois do jogo de domingo). Foi impossível fazer um trabalho tático hoje", afirmou o treinador.

Tite citou o caso do zagueiro Vilson, que sequer foi a campo para correr nesta terça-feira. O jogador ainda sentia dores na panturrilha. Segundo o treinador, Vilson e outros três jogadores deixaram o jogo contra o Sport reclamando de cãibras.

A equipe que encara o Santos nesta quarta-feira terá a seguinte formação: Walter; Fagner, Felipe, Vilson e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Luciano.