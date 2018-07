Tite poupará quatro titulares do Corinthians nesta quarta-feira

SÃO PAULO - De olho no clássico de domingo, Tite vai poupar quatro titulares na partida do Corinthians contra o Penapolense, nesta quarta, no Pacaembu. Alessandro, Gil, Ralf e Danilo nem participaram do coletivo desta terça-feira e estão fora do duelo válido pela 15.ª rodada do Paulistão.

Os quatro jogadores não treinaram com bola e apenas correram no gramado enquanto o treinador testava a equipe titular em coletivo realizado em campo reduzido. O Corinthians deve jogar nesta quarta escalado com Julio Cesar; Edenílson, Chicão e Paulo André, Fábio Santos; Guilherme Andrade, Guilherme, Jorge Henrique; Romarinho, Guerrero e Emerson.

Com este time, Tite vai reeditar a zaga titular no Mundial da Fifa, em dezembro, pela primeira vez no ano. No meio-campo, a novidade será a utilização de Romarinho como armador, uma vez que o treinador resolveu poupar Danilo e Renato Augusto e Douglas estão machucados.

Renato Augusto ficará afastado por seis semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita. Douglas, por sua vez, está quase recuperado de contusão na coxa esquerda. O goleiro Cássio está com dores no quadril, mas exames não constataram lesão. Deve voltar no clássico de domingo, com o São Paulo, no Morumbi.

Alexandre Pato e Paulinho também devem voltar no fim de semana. Eles nem foram relacionados para a partida desta quarta. Sem poder contar com o atacante, Tite incluiu o chinês Zizao na lista.

IGOR

O jovem jogador teve diagnosticada uma ruptura parcial no ligamento do joelho esquerdo e deve ficar afastado por quatro semanas. Igor, de 20 anos, foi titular na rodada passada, contra o Guarani, ao substituir o suspenso Fábio Santos na lateral esquerda.