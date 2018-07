Tite prega respeito ao Peru e evita projetar classificação à Copa

O técnico Tite disse nesta segunda-feira que espera um confronto duro com o Peru em função do bom momento da equipe andina nas Eliminatórias e da presença de Ricardo Gareca do outro lado, técnico o qual já enfrentou na época em que treinava o Corinthians. Apesar de estar próximo de alcançar a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, Tite não quis projetar a pontuação necessária para a seleção brasileira porque considera que isso poderia soar como desrespeito ao adversário desta quarta-feira.

"Eu quero deixar bem claro o respeito que tenho ao Peru. O Peru está na briga pela classificação, assim como nós estamos na briga pela classificação. Nós temos que ter uma marca pra amanhã: temos que jogar bem. Não podemos prever resultados", afirmou Tite, logo após comandar o único treino da seleção em Lima antes da partida.

Diante de um grande número de jornalistas peruanos, o treinador mediu bem as palavras ao analisar o adversário. Ao responder sobre o momento dos dois principais nomes do futebol peruano na atualidade, Cueva e Guerrero, ele elogiou o grupo de jogadores e o trabalho de Gareca. "Todos os jogadores merecem cuidado, inclusive o Guerrero e o Cueva. Tem o lançamento do Yotun, a finalização de média distância. São jogadores importantes, e a gente vai tentar diminuir as ações deles", comentou Tite.

O técnico brasileiro também elogiou seu companheiro do outro lado. "O Gareca, pela sua passagem pelo Brasil e pelos jogos que nos enfrentamos, temos uma ideia parecida de futebol, que é equilíbrio. Tem que ser agressivo, mas não ficar exposto", analisou.

Tite também explicou a escolha de Fernandinho para ser o capitão da equipe. "Fernandinho é experiente, é um jogador que tomou cartão amarelo (no início do jogo com a Argentina) e não caiu sua perfomance técnica e nível de percepção. Ele manteve um nível alto. É exemplar no seu comportamento na sua equipe", enumerou. "O Fernandinho é um legado passado, e reconhecido por vocês. Porque muita gente aprende com o erro também. O Fernandinho merece ser capitão. Olha o comportamento dele."