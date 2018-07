Tite pretende contar com Ronaldo nas oito últimas rodadas do Brasileirão

SÃO PAULO - Principal ídolo do Corinthians, Ronaldo pouco contribuiu com a campanha do time até o momento no Campeonato Brasileiro. Só entrou em campo quatro vezes em 30 partidas e fez apenas dois gols, ambos de pênalti. No entanto, a esperança da torcida é que ele possa ajudar muito na reta final e seja peça fundamental na disputa pelo título.

O novo técnico da equipe, Tite, não pensa diferente. Apresentado na tarde desta quarta-feira no CT Joaquim Grava, ele conta com a presença do Fenômeno. “Vamos trabalhar para tê-lo em campo nestes últimos oito jogos”, declarou.

O treinador saber que o craque pode fazer a diferença na hora da decisão. “Ronaldo é definidor, naquele último terço do campo ele realmente é diferenciado”.

Tite não deixou claro se poderá ou não contar com Ronaldo já no próximo domingo, quando ele estréia no comando do clube. E a partida é justamente o clássico diante do Palmeiras no Pacaembu, às 16 horas. Curiosamente, Adilson Batista, seu antecessor, também estreou contra o arquirrival, no primeiro turno do Brasileirão.

No entanto, Tite prefere não fazer comparações. “O Adilson teve uma série de problemas de ordem física e clínica. Eu tenho muito respeito por ele, é um excelente profissional”.