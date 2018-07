Tite pretende escalar os titulares no Corinthians contra o Santos

Não passa pela cabeça de Tite poupar os titulares contra o Santos, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 14.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. E o técnico do Corinthians explica: "Clássico é um campeonato à parte. São as duas melhores campanhas do Paulista, tem qualidade dos dois lados. Temos de manter essa sequência de desempenho. O jogo tem um grau de importância maior".

A única dúvida é o zagueiro Felipe, com dores no ombro esquerdo. Se ele não puder jogar, Edu Dracena vai formar dupla titular com Gil.

Corinthians e Santos têm as melhores campanhas do Estadual e brigam pela liderança geral da competição para terem vantagem a partida da próxima fase. "O clássico realmente é o que mexe com o torcedor. Aquele que todos gostam de ganhar. A dimensão é enorme. O jogo é dificílimo e vamos fazer o nosso melhor para buscar a vitória", disse Marcelo Fernandes.

Com 35 pontos, o Corinthians tem cinco a mais que o Santos e garante a liderança geral com um empate. Se for derrotado, o time paulistano ainda dependerá de suas forças contra o XV de Piracicaba, em Piracicaba (SP), na quarta-feira, na última rodada do Paulistão. No mesmo dia, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Rio Claro.