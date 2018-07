Tite prevê 12 jogos da seleção brasileira até a Copa do Mundo

O técnico Tite contabiliza ao menos 12 jogos para testar a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nos próximos meses, serão quatro jogos oficiais, na reta final das Eliminatórias, e mais oito amistosos, segundo afirmou o treinador nesta terça-feira, após a vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 0.

"Serão cinco ou seis amistosos [antes da convocação] e mais quatro jogos oficiais. Em relação à Copa, projetamos uns três amistosos que antecedem para ter um tempo hábil para trabalharmos a equipe", afirmou o treinador.

Tite admitiu surpresa ao contabilizar a partidas que faltam antes do Mundial, cuja vaga já está garantida. "Percebi que faltam 12 jogos para a Copa. Eu disse: 'Nossa senhora, cara'", declarou.

Depois dos amistosos com Argentina e Austrália, na sexta passada e nesta terça, a seleção fará seus últimos quatro jogos pelas Eliminatórias, encerrando a campanha em outubro. No mês seguinte, fará dois amistosos, contra equipes europeias. Inglaterra e França são as principais candidatas. Em março, já está assegurado amistoso com a Alemanha.

Outros cinco amistosos devem ser disputados no ano do Mundial, três deles depois da convocação final para a Copa.

Após fazer a projeção de jogos, Tite garantiu que ainda não está perto de definir a futura lista para a Rússia. Ele afirmou que mesmo jogadores nunca antes convocados podem ter chances nas próximas partida, mantendo o sonho do Mundial.