Tite prevê equilíbrio no clássico entre Corinthians e São Paulo

Tite evita fazer comparações entre o clássico de domingo com o São Paulo e o último confronto entre as duas equipes, em dezembro, quando o Corinthians goleou o rival por 6 a 1 no Itaquerão. Para o treinador, os dois times vivem situações diferentes hoje.

"Agora é uma outra história, outro momento, outros atletas e outro técnico. Permanece a grandeza dos dois clubes. São situações atípicas, fora da curva, que acontecem. Será um jogo bastante difícil, como é a tradição", disse o treinador.

Tite prevê uma partida equilibrada, assim como foram os dois jogos que a equipe disputou em janeiro na Florida Cup. "Atlético-MG, Shakhtar foram dois testes muito fortes. O jogo com o São Paulo vai estar dentro desse nível. Comparando a grandeza dos jogos, a partida com o São Paulo fica na linha de Shakhtar e Atlético-MG", disse. Nos Estados Unidos, o Corinthians perdeu por 1 a 0 do time mineiro e ganhou por 3 a 2 da equipe ucraniana.

Quinta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Capivariano, Tite poupou seis jogadores por causa do clássico com o São Paulo. Uma vitória no domingo é considerada fundamental para a equipe estrear com o moral elevado na Libertadores, quarta-feira, contra o Cobresal, no Chile.

O treinador ainda não definiu a equipe que enfrentará o São Paulo, mas é possível que Danilo seja poupado e o atacante André, contratado do Atlético-MG, faça a sua estreia no domingo. "A preparação do André seria prejudicada para domingo se ele participasse do jogo com o Capivariano", explicou o treinador.

Um desfalque já é certo. O lateral-direito Edílson levou cartão vermelho contra o Capivariano e terá de cumprir suspensão. Fagner retoma a vaga de titular.