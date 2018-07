Tite projeta vitórias em série para dar salto na tabela

SÃO PAULO - O Corinthians é só o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com dez pontos em oito jogos, um aproveitamento de 42%. Por isso o time projeta duas vitórias nos próximos dois em casa para dar um "salto" na classificação, contra São Paulo, domingo, e Grêmio, na quarta-feira, dia 31.

O time não se vê fora da briga porque os líderes Botafogo e Coritiba têm 16 pontos, portanto o Corinthians vê uma diferença muito pequena entre o 13º lugar e o topo. "Com duas vitórias já pulamos, estamos na zona intermediária e agora temos de recuperar", disse o técnico Tite, após o empate por 1 a 1 em Curitiba.

Um dos trunfos do treinador é contar com o elenco completo já no clássico deste domingo. A comissão técnica prevê o retorno dos atacantes Guerrero e Emerson, que não enfrentaram o Atlético Paranaense. "Contra o São Paulo temos uma programação e que podemos ter todos à disposição", disse o treinador.

Guerrero e Emerson foram poupados contra o Atlético. Pato, que jogou e fez o gol do Corinthians, deixou o campo com dores na coxa esquerda, mas não preocupa para a sequência do Brasileirão.

Ter várias opções no elenco é uma vantagem que o Corinthians tem para, segundo a comissão técnica, recuperar terreno perdido neste momento do Brasileirão, quando haverá jogos em sequência de quarta e domingo, a partir da próxima semana.