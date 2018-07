Tite promete dar chance ao lateral-esquerdo dos juniores Um dos destaques do time do Corinthians que disputa nesta quarta-feira a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Fluminense, a partir das 10 horas, no Pacaembu, o lateral-esquerdo Dener deve ser um dos primeiros jogadores a receber uma chance do técnico Tite para atuar no elenco profissional do clube.