Tite promove maratona de testes na seleção para enfrentar a Austrália

A seleção brasileira está definida para o seu segundo amistoso em Melbourne, nesta terça-feira, às 7h05 (horário de Brasília), diante da Austrália. Na segunda, a equipe encerrou a preparação para o compromisso e o técnico Tite confirmou uma escalação com oito alterações em relação ao duelo com a Argentina, na última sexta-feira, quando a equipe perdeu por 1 a 0.

Tite comandou trabalho tático em campo reduzido. E escalou o time titular com apenas três jogadores que começaram contra a Argentina: o zagueiro Thiago Silva, o volante Paulinho e o meia Philippe Coutinho. "É muito desafiador ser justo, mas foi um item que peguei para determinar essa escalação. Se eu for para casa e não der a eles oportunidade de jogar, que sentimento eu terei?", questionou Tite na entrevista coletiva.

A formação titular terá o reencontro da defesa titular da última Copa. Thiago Silva vai novamente atuar junto com David Luiz, que desta vez será volante, mesma posição em que atua no Chelsea. A lesão no rosto de Gabriel Jesus abre espaço para Diego Souza, do Sport, ser titular pela primeira vez na carreira. "Eu terei experiências para julgar e errar menos. Vou errar, mas terei maiores condições de acertar", comentou Tite sobre as mexidas no time.

A Austrália jogará com objetivo parecido. O técnico Ange Postecoglou viajará com a equipe na quarta-feira para a Rússia, onde na próxima segunda-feira enfrenta a Alemanha, na estreia pela Copa das Confederações. Os atuais campeões da Ásia também consideram o amistoso como a oportunidade para realizar testes.

A equipe disputou na última semana um jogo oficial contra a Arábia Saudita, pelas Eliminatórias, e vai apostar no veterano Cahill, no goleiro Langerak e na estreia do jovem atacante Hrustic. "Vamos usar a partida para dar experiência a alguns garotos. Só temos o cuidado com o desgaste, porque alguns dos jogadores acabam de vir de uma temporada cansativa", disse o australiano.

Mais uma vez a partida será transmitida pela TV Cultura e pela TV Brasil. Além disso, o torcedor poderá acompanhar através da internet, no site da CBF, pela página da confederação no Facebook, pelo UOL e através do aplicativo Vivo Futebol.

FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA X BRASIL

AUSTRÁLIA: Mitch Langerak; Robbie Kruse, T.Sainsbury, D.McGowan e Bailey Wright; Mark Milligan, Tom Rogic, Aziz Behich, Jamie Maclaren, Ajdin Hrustic; Tim Cahill. Técnico: Ange Postecoglou.

BRASIL: Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho e Philippe Coutinho; Giuliano, Diego Souza e Douglas Costa. Técnico: Tite.

Juiz: Hiroyuki Kimura (JAP)

Local: Melbourne Cricket Ground

Horário: 7h05

Na TV: TV Brasil e TV Cultura