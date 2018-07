Tite quer explorar bola parada no Corinthians Esperando um Coritiba retrancado no jogo de domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o técnico Tite quer explorar a bola parada do Corinthians. Nesta sexta-feira, ele concentrou grande parte do treino no CT do Parque Ecológico para ensaiar cobranças de faltas e escanteios no ataque corintiano.