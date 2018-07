Tite quer manter Jorge Henrique e ainda pede reforços Jorge Henrique é o assunto da vez no Corinthians. Com dificuldades para renovar o contrato do jogador, que vence no final do ano, o clube estuda alternativas. Temendo perder o atleta, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe já em julho, a diretoria alvinegra articula uma troca com Grêmio. Iriam para o Olímpico Jorge Henrique e Morais. Douglas voltaria ao Parque São Jorge.