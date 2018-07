Tite quer que Ralf renove e continue no Corinthians em 2016

Apesar de a diretoria do Corinthians não estar muito disposta a renovar o contrato do volante Ralf, o técnico Tite pretende continuar com o jogador na próxima temporada. O vínculo do atleta termina em dezembro e, a partir de julho, ele está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o time alvinegro de graça no fim do ano.

"Vamos sentar atleta, direção e técnico, passar a ideia e definir a situação", disse Tite. Perguntado se gostaria que o contrato de Ralf fosse renovado, o treinador foi curto e grosso: "Sim".

Ralf tem um dos maiores salários do elenco e, com dificuldades de caixa, o objetivo da diretoria é cortar gastos. Por isso, a ideia dos dirigentes é não renovar o vínculo do volante.

Visivelmente incomodado com a situação e agora reserva de Cristian, o volante deixa o futuro em aberto. "Não sei até que parte isso de eles não quererem renovar é verdade. Sei que estou focado no meu objetivo, tenho contrato até o fim do ano, procuro respeitá-lo. Se eles acharem que não precisam mais contar comigo, vou procurar viver minha vida, até porque tenho família que depende de mim. Estou focado, cabeça tranquila", disse.

Também têm contrato até dezembro o meia Danilo e o lateral-esquerdo Fábio Santos. Rumores indicam que o Corinthians não renovará com o primeiro e tentará a renovação com o segundo.