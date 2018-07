Tite reafirma confiança na conquista do título O caminho para o título do Brasileirão ficou mais difícil para o Corinthians após o empate com o Vitória, no último domingo, em Salvador. Mas o discurso corintiano ainda é otimista. Nesta terça-feira, o técnico Tite mostrou confiança na possibilidade de ser o campeão, mesmo não dependendo mais de suas próprias forças - faltando apenas duas rodadas para o final do campeonato, está um ponto atrás do líder Fluminense (65 a 64).