Tite realizará cirurgia de hérnia na região da virilha na noite deste sábado

SÃO PAULO - O Corinthians revelou que Tite vai realizar uma operação de hérnia inguinal encarcerada direita na noite deste sábado, no Hospital São Luiz, em São Paulo. De acordo com o clube, o treinador passa bem e a definição sobre a necessidade de realização da cirurgia aconteceu apenas neste sábado, depois do treino da manhã.

A nota oficial divulgada pelo Corinthians explica que só após a intervenção será possível apresentar perspectivas sobre a alta hospitalar e o futuro retorno de Tite aos trabalhos. A equipe realiza atualmente a sua pré-temporada no CT Joaquim Grava e tem amistosos acertados contra Flamengo, em Londrina, em 15 de janeiro, e Portuguesa, no dia 18, em São Paulo.

A primeira partida por uma competição oficial do Corinthians em 2012 será em 21 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ainda não é possível saber se a equipe será dirigida pelo treinador neste jogo.

Tite tem 50 anos e está em sua segunda passagem pelo Corinthians, iniciada no segundo semestre de 2010. No ano passado, ele se consagrou no time ao faturar o título do Campeonato Brasileiro.