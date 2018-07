Tite rebate crítica da torcida e diz não faltar vontade

SÃO PAULO - Tite assumiu a responsabilidade pelo mau momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro e garantiu que não falta vontade aos jogadores, como chegaram a acusar alguns torcedores que foram ao Pacaembu neste domingo, quando o time perdeu por 2 a 1 para o Goiás. "Temos de respeitar o sentimento da torcida. Mas falta de vontade não é. O que falta é acertar o último toque, a hora de finalizar", explicou o treinador. Com a derrota deste domingo, já são quatro jogos seguidos sem vitória, cada vez mais longe do G-4, o grupo que se classifica à Libertadores - antes, perdeu para Inter e Botafogo, além de empatar com Náutico. Diante disso, o time foi vaiado pela torcida no Pacaembu, que chegou a gritar "Que saudade quando o Corinthians jogava com vontade".

"Se a torcida está cobrando, tem de matar no peito e saber levar. O que está faltando é eu achar o equilíbrio. Vamos trabalhar para achá-lo", afirmou Tite. "Nesse momento (de dificuldade), é o técnico quem tem de dar a cara a tapa." Já o volante Ralf, na saída do gramado, admitiu a preocupação com o momento corintiano. "Preocupa muito, já que a gente quer chegar ao G4 e não está conseguindo", disse o jogador.