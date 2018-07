Tite rechaça reclamação santista de cansaço O técnico Tite não gostou de saber que, para Muricy Ramalho, o cansaço do time santista foi determinante para que o Santos não saísse do Pacaembu com uma vitória. O treinador corintiano rebateu a reclamação santista e lembrou que todos os times estão sujeitos a isso.