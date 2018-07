Tite reclama da arbitragem após empate do Corinthians SÃO PAULO - Uma semana depois do polêmico pênalti sobre Ronaldo, que resultou na vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, foi a vez do técnico Tite esbravejar com a arbitragem neste domingo. Para ele, Carlos Eugênio Simon não poderia ter marcado o pênalti que culminou no gol de empate do Vitória.