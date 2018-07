Tite reclama do Corinthians, mas critica nível da arbitragem contra o Linense

LINS - O técnico Tite admitiu que o Corinthians rendeu menos do que o esperado na derrota de virada para o Linense, por 2 a 1, no último domingo, em Lins, mas fez questão de enfatizar que a equipe alvinegra acabou sendo prejudicada pelo árbitro Leonardo Ferreira Lima, que deixou de marcar um pênalti sobre Alexandre Pato no segundo tempo, quando o time buscava o empate.

"Independentemente de outros fatos que aconteceram, o time fez um grande primeiro tempo e poderia ter transformado toda aquela superioridade e aquele volume em gols, mas não conseguiu... Depois o Corinthians tomou um gol, não absorveu e logo em seguida tomou outro, em coisa de cinco minutos", lamentou o comandante.

Tite ainda valorizou a boa atuação do goleiro Leandro Santos, que evitou gols corintianos com pelo menos duas belas intervenções no segundo tempo, mas acredita que uma arbitragem de melhor nível poderia ter sido decisiva para o Corinthians não sair de campo derrotado no último domingo.

"Mesmo criando oportunidades, não conseguiu transformá-las em gols por várias razões. Algumas por boas defesas, outras por erros de atacantes na frente e outras que lastimo muito, que estão relacionadas à arbitragem, que em momentos decisivos não pode ter esse nível que foi o de hoje (domingo). Ainda bem que o Linense não precisava do resultado para se salvar da queda, por exemplo, nem nós para conseguir a classificação. O nível de arbitragem foi muito baixo, jogos deste nível exigem arbitragem com nível maior", enfatizou.

Por causa da derrota, o Corinthians não tem mais chances de terminar a primeira fase do Paulistão entre os quatro primeiros colocados e terá de jogar fora de casa no duelo único que fará nas quartas de final, contra rival a ser definido no próximo domingo, na rodada final deste estágio da competição.