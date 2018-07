Tite reconhece que Corinthians precisa evoluir SÃO PAULO - O empate do Corinthians por 0 a 0 com o São Paulo, domingo, no Estádio do Pacaembu, mostrou que o time está longe de engrenar no Campeonato Brasileiro. O técnico Tite reconheceu que a equipe ainda não apresentou o futebol esperado. Após o jogo, válido pela nona rodada, o treinador avaliou que faltou intensidade à equipe no clássico e disse que será preciso melhorar muito.