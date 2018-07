Tite recorre aos jogadores mais experientes no Corinthians

SÃO PAULO - Fazer um segundo turno bem melhor do que o primeiro. Ciente de que ficou devendo nas primeiras 19 rodadas, o Corinthians promete desempenho superior a partir de quarta-feira e, para isso, Tite aposta nos "trintões" para surpreender o Botafogo, no Rio. Normalmente com apenas dois jogadores veteranos entre os titulares, desta vez serão sete diante dos cariocas: Paulo André, Alessandro, Maldonado, Ibson, Danilo, Douglas e Emerson Sheik. Mesmo ainda com muitos desfalques, a meta é não "queimar" os garotos – foram três escalados diante do Náutico.

"Neste momento (os jovens) não são a salvação da lavoura", explica Paulo André, que defende a opção de Tite em preservar os meninos. "Ele é muito responsável no que faz. Botou domingo o Léo e o Paulinho (Paulo Victor), que vêm treinando com a gente há alguns meses. Mas há uma pressão grande, a cobrança é a mesma que seria sobre o Sheik ou o Guerrero e corre-se um grande risco de queimar quem tem potencial."

Com um time maduro, a expectativa é a de conter a euforia dos jovens do Botafogo e ao mesmo tempo, saber tirar vantagem disso. Depois de conversa franca, os corintianos definiram uma meta de 40 pontos no turno. "Fomos aquém no primeiro turno. Ainda estamos na briga, mas temos de melhorar", diz Paulo André.

E para quem pensa que o fato de apostar nos "tiozinhos", possa atrapalhar, o preparador físico Fábio Mahseredjan garante o contrário. "O jogo será à noite no Rio, onde as temperaturas estão variando entre 17 e 18 graus. O calor não será problema e a saúde física não nos assusta", garante. A correria dos meninos botafoguenses também é minimizada. "Claro que a molecada tem uma maior intensidade, mas estamos bem preparados. E pela idade não há tanta diferença já que o jogador mais velho encurta os espaços do campo."

Substituto de Ralf, machucado, o chileno Maldonado, de 33 anos, ainda terá função extra no Rio. Ele será um dos responsáveis pelas cobranças de faltas. Na segunda-feira, ele ensaiou bastante por ordem de Tite. Douglas volta na armação, ao lado de Danilo e Emerson será o centroavante. No treino, com chuteira verde-limão, fez três belos gols sob os olhares do presidente Mário Gobbi.