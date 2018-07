Tite reforça confiança no Corinthians e valoriza a vaga na Libertadores

SÃO PAULO - O caminho ao título de campeão do Campeonato Brasileiro ficou mais difícil para o Corinthians após o 1 a 1 de domingo com o Vitória, em Salvador (BA). No entanto, o discurso na equipe ainda é otimista. O técnico Tite acredita no triunfo e valoriza a conquista da vaga na Copa Libertadores de 2011 - o time já garantiu posição entre os três melhores da Série A.

"Nós já demos ao torcedor a Libertadores, sei o quanto isso é importante. Quando chegamos aqui ninguém sabia para onde iria o Corinthians. Em seis jogos, conseguimos quatro vitórias e dois empates", declarou o treinador, se referindo ao seu desempenho desde que assumiu o cargo.

Para Tite, a competição está aberta e será decidida somente na última rodada - apenas o Fluminense tem chance de ser campeão já no próximo domingo. "Estamos só um pontro atrás do líder, e acredito que nossos adversários nesta disputa ainda vão tropeçar."

O comandante corintiano até chegou a citar o exemplo de Sebastian Vettel, atual campeão mundial de Fórmula 1. O alemão entrou na última corrida como azarão e desbancou os favoritos Fernando Alonso e Mark Webber.

Dignidade. Para voltar à ponta da tabela no próximo domingo, o Corinthians, além de bater o Vasco no Pacaembu, terá que contar com uma ajuda do arquirrival Palmeiras, que precisaria pelo menos empatar com o Fluminense em Barueri.

"Quero acreditar na dignidade, como o Internacional, que venceu o Botafogo no domingo e colocou o Grêmio em ótima situação para garantir vaga na Libertadores", declarou Tite. Ele ainda minimizou a declaração do técnico palmeirense Luiz Felipe Scolari, que havia dito, de forma irônica, nem se lembrar que jogaria contra o Flu. "Scolari é campeão do mundo, e campeão do mundo você deve respeitar".

Ronaldo. Tite lamentou a ausência do Fenômeno, machucado, no confronto diante do Vasco, mas acredita que o atacante pode contribuir de forma indireta. "Ele está comprometido com este jogo importante, e vai ajudar o grupo".

Em campo, para o lugar do Fenômeno, o técnico deve escalar Dentinho, que volta de suspensão, ao lado de Jorge Henrique no ataque. No meio, Bruno César volta de suspensão e Danilo e Paulinho agora disputam a vaga deixada por Elias, que levou o terceiro cartão amarelo na Bahia.