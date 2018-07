Tite rejeita favoritismo do Corinthians contra Al Ahly no Mundial

NAGOYA - O técnico Tite admitiu, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que o Corinthians tem uma responsabilidade maior que o Al Ahly, do Egito, de avançar à final no Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão. Porém, o treinador disse que por ser um jogo só o favoritismo é deixado de lado.

"Se fosse um campeonato só, uma sequencia de jogos, dez jogos, essa situação ficaria evidenciada", afirmou o técnico em entrevista coletiva em Toyota, onde o Corinthians enfrenta nesta quarta-feira o time egípcio, às 8h30 (horário de Brasília), pelas semifinais do Mundial.

Tite disse que esse talvez seja o maior momento na história do clube e que não consegue mensurar o que seria uma tripla conquista em série - o Corinthians faturou o título do Campeonato Brasileiro em 2011, foi campeão da Libertadores neste ano e agora tenta faturar o Mundial, que está sendo realizado no Japão.

O treinador corintiano confirmou o time que joga a semifinal nesta quarta-feira. O goleiro Cássio está recuperado da lesão no ombro e Guerrero está escalado no ataque ao lado de Emerson. "Treinamos com força e intensidade e queremos reproduzir isso dentro de campo amanhã", disse Tite, que mandou uma mensagem para o torcedor corintiano. "Queremos retribuir esse carinho fazendo uma grande jogo."

O lateral-direito Alessandro, um dos jogadores que há mais tempo está no clube, será o capitão. "A faixa é uma responsabilidade todos um pouco, mas no caso do Alessandro, ele tem uma história dentro do clube, veio quando a equipe estava na segunda divisão, criou um respeito."