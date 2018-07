Tite relaciona Adriano para jogo contra o Ceará

SÃO PAULO - O técnico Tite confirmou nesta segunda-feira que Adriano será relacionado pela segunda vez seguida no Corinthians. O atacante ficará no banco de reservas no duelo contra o Ceará, na quarta-feira, em Fortaleza.

É a primeira vez que Adriano foi convocado para um jogo fora de casa. Nas outras três partidas que disputou, o atacante atuou diante da torcida, no Pacaembu, contra Atlético-GO, Botafogo e Atlético-PR.

Enquanto Adriano se junta à delegação corintiana, o zagueiro Chicão, o atacante Jorge Henrique e o meia Alex ficarão em São Paulo. Machucados, eles foram vetados e nem viajam com o grupo. Chicão e Jorge Henrique se recuperam de lesão muscular na coxa direita. Alex sofre com uma contusão na coxa esquerda.

Outro desfalque certo é o volante Paulinho. Suspenso, ele deverá ser substituído por Edenílson. Em compensação, o lateral Alessandro volta ao time e recupera sua posição entre os titulares, após cumprir suspensão na rodada passada.