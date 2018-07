Tite relaciona Corinthians com Yago e Guilherme para o clássico

O técnico Tite anunciou neste sábado a lista com 23 jogadores relacionados pelo Corinthians para a partida contra o Palmeiras no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro contará com o retorno de Yago para a zaga e teve confirmada a permanência de Guilherme no meio de campo.

Yago fará sua estreia no Brasileirão, pois não entra em campo pelo Corinthians desde a eliminação nas oitavas de final da Libertadores diante do Nacional do Uruguai, no dia 4 de maio. Ele cumpriu suspensão de 30 dias após ser punido por ser flagrado no antidoping ainda no Campeonato Paulista pelo uso da substância betametasona.

Já Guilherme preocupou a comissão técnica durante a semana, com dores no joelho direito, mas treinou normalmente na sexta e foi poupado no sábado para que Tite possa manter a base do time que venceu os últimos jogos.

Com a manutenção da equipe, exceto pela troca de Vilson por Yago, o Corinthians deve entrar em campo no clássico com a seguinte escalação: Walter; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto; Luciano.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras:

Goleiros: Cassio e Walter;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Uendel;

Zagueiros: Felipe, Pedro Henrique e Yago;

Volantes: Bruno Henrique, Camacho, Cristian, Maycon e Willians;

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho;

Atacantes: André, Lucca, Luciano e Romero.