Tite renova com o Corinthians até dezembro de 2013

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, em seu site oficial, que renovou por mais um ano, até dezembro de 2013, o contrato do técnico Tite, campeão brasileiro e da Libertadores com o clube. A diretoria preferiu acertar com o treinador antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O antigo acordo venceria no fim do ano.

Tite está no Corinthians desde outubro de 2010. Contratado para o lugar de Adilson Batista, levou o time alvinegro até a liderança do Brasileiro, mas falhou na busca pelo título, terminando a competição no terceiro lugar. Era ele também o treinador na eliminação na pré-Libertadores frente ao Tolima, mas a diretoria, então encabeçada por Andrés Sanchez, manteve Tite no cargo e foi recompensada.

O técnico superou as desconfianças e acabou por levar o Corinthians ao título brasileiro de 2011. Mas seu grande feito foi encaminhar a equipe para a conquista que parecia impossível: a Libertadores. E de maneira invicta.

Como o time continua jogando bem apesar das saídas de jogadores como Leandro Castán e Alex e da falta de interesse no Brasileirão, a diretoria entendeu que não havia motivos para não renovar com o treinador.

Nesta segunda passagem pelo clube (ele já havia tido uma passagem apagada entre 2004 e 2005), Tite soma 72 vitórias, 39 empates e 27 derrotas em 138 jogos como técnico do Corinthians.

