Tite repete equipe do Corinthians em treino na Bolívia antes de estreia

SÃO PAULO - Conforme já havia prometido o técnico Tite, o Corinthians vai entrar em campo nesta quarta-feira, em Oruro (Bolívia), para começar a defender o seu título da Libertadores, sem novidades. O time será o mesmo que, no domingo, empatou em 2 a 2 com o Palmeiras no clássico do Paulistão.

Nesta terça-feira o treinador comandou um treino coletivo em Cochabamba, também Bolívia, onde o time está concentrado, e manteve a formação que deixa Alexandre Pato e Renato Augusto no banco de reservas. A equipe terá: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Guerrero.

A atividade no Estádio Felix Capriles não contou com torcida, apesar da presença de um bom número de corintianos em Cochabamba para acompanhar o time. No fim do treino, o acesso foi liberado para esses torcedores.

Para tentar atenuar os efeitos da altitude de 3.700m, o Corinthians só viaja para Oruro quatro horas antes da partida, nesta quarta-feira. Até lá, fica em Cochabamba, onde está hospedado desde a noite de segunda.