Tite repete escalação corintiana com Guerrero no ataque NAGOYA - No terceiro dia de treinos do Corinthians no Japão, o técnico Tite comandou mais um trabalho com bola no CT de Karya neste domingo (madrugada de sábado para domingo no Brasil. Pelo segunda dia consecutivo, o treinador montou seu time titular e comandou um coletivo em campo reduzido para testar o poder de marcação da equipe, pensando na estreia do Mundial de Clubes, na próxima quarta-feira.