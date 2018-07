Tite repete escalação do Corinthians contra Linense

"Não vou poupar ninguém, porque depois não quero ficar lamentando", afirmou o treinador depois do treino desta sexta-feira. Assim, até mesmo o meia Alex e o atacante Emerson que não participaram do rachão vão para jogo, de acordo com Tite. O zagueiro Paulo André continua fora da equipe, recuperando sua forma física.

O único desfalque do Corinthians diante do Linense será o atacante Willian, que sentiu uma lesão. "O Willian está com um problema e isso estava até prejudicando o desempenho técnico dele", explicou Tite.

Assim, o Corinthians vai enfrentar o Linense com a seguinte escalação: Julio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Emerson e Liedson.

O treinador também confirmou que o zagueiro Marquinhos, campeão pelo Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ficará no banco contra o Linense. E Gomes, volante do time que faturou o título do torneio na quarta-feira, será integrado ao elenco dos profissionais na próxima segunda-feira.