Tite repete escalação e deixa time definido para estreia no Paulistão

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou um treino com bola em campo reduzido, na tarde desta quarta-feira, no CT do Parque Ecológico, e repetiu a escalação do dia anterior. Assim, ele deixou praticamente definida a escalação do Corinthians para a estreia no Paulistão, marcada para domingo, contra o Paulista, em Jundiaí.

Assim como aconteceu no dia anterior, o time treinou com Júlio César; Edenílson, Wallace, Felipe e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme e Romarinho; Giovanni, Elton e Zizao. Essa deve ser a escalação para o jogo de domingo, já que os titulares do Corinthians voltaram das férias na última segunda-feira.

Como voltaram das férias depois do restante do elenco, todos os titulares na disputa do Mundial ainda estão começando a pré-temporada e, por isso, não jogarão nas primeiras rodadas do Paulistão. Nesta quarta-feira, por exemplo, eles fizeram apenas trabalho físico no gramado, enquanto Tite comandava o treino.

O três reforços contratados pelo Corinthians na temporada também participaram do treino com bola comandado por Tite. O zagueiro Gil, o meia Renato Augusto e o atacante Alexandre Pato ficaram no time reserva e treinaram normalmente. Mas apenas o primeiro deles tem alguma chance de estrear já neste domingo.

Com o gramado encharcado, por causa da forte chuva que caiu no CT do Parque Ecológico, Tite tentou acertar o posicionamento do time que enfrentará o Paulista. A principal novidade na escalação para o jogo de domingo é a improvisação do atacante Romarinho como meia, deixando Giovanni, Elton e Zizao no ataque.

INGRESSOS

A diretoria do Corinthians divulgou comunicado nesta quarta-feira para explicar que, mesmo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) determinando que o preço mínimo da entrada no Paulistão é de R$ 40,00, o preço de R$ 30,00 será mantido para os corintianos que participam do programa Fiel Torcedor.