Tite repete formação e define Brasil para jogo com a Bolívia

O técnico Tite vai escalar a seleção brasileira nesta quinta-feira, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias, a mesma formação utilizada desde o primeiro treino tático em Natal. Na atividade desta quarta, a ultima antes da partida, o treinador manteve as quatro mudanças reveladas no dia anterior, com as entradas de Filipe Luís, Fernandinho, Giuliano e Philippe Coutinho na equipe.

O elenco fez na Arena das Dunas o último treino, com um trabalho em campo reduzido entre titulares e reservas. Tite acompanhou de perto os lances, cobrou movimentação e raciocínio rápido para tocar a bola de primeira. Novamente a formação escolhida para o time titular foi: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho; Philippe Coutinho, Giuliano, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

Das mudanças implantadas por Tite no treino anterior, apenas uma foi por opção técnica, a troca de Willian pela entrada de Coutinho. Uma alteração foi a saída de Paulinho, suspenso, para dar lugar a Giuliano. Outras duas substituições foram por lesão: Marcelo e Casemiro, ambos do Real Madrid, dão chance para Filipe Luís e Fernandinho serem titulares com Tite pela primeira vez.

A equipe reserva no treino atuou com: Alex Muralha (Weverton); Fagner, Thiago Silva, Gil e Wendell; Rafael Carioca; Willian, Lucas Lima, Oscar e Taison; Roberto Firmino. A partida entre Brasil e Bolívia será às 21h45 desta quinta-feira, em Natal.