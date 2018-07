Tite repete time de goleada e deixa Pato no banco do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite confirmou nesta sexta-feira a escalação do Corinthians para o jogo com o São Caetano, sábado, no Estádio do Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e decidiu repetir a formação que goleou o Oeste por 5 a 0, no último domingo. Assim, o atacante Alexandre Pato ficará no banco de reservas no duelo deste fim de semana. "A equipe que inicia é a mesma que iniciou contra o Oeste, não preservei ninguém", disse.

Com a definição, o Corinthians vai entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Guerrero e Emerson Sheik. Tite explicou que conversou com Paulinho e Guerrero, que defenderam as seleções do Brasil e do Peru nesta semana, antes de definir a escalação de ambos.

"Conversei com o Paulinho e com o Guerrero, eles se apresentaram mesmo depois da viagem que fizeram, disse da importância de eles terem tratamento igual, nem foram para casa pegar roupa, vou liberá-los à tarde, mas eles voltam e vão para o jogo", afirmou.

Pato marcou o seu primeiro gol pelo Corinthians logo na sua partida de estreia, diante do Oeste, quando entrou durante o segundo tempo. A ausência de Guerrero no duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto - empate por 0 a 0 - na última quarta-feira permitiu a sua escalação como titular, mas agora ele volta ao banco de reservas. Tite justificou a sua decisão.

"O tratamento é igual para todos, claro que sei da qualidade, só não coloco de forma específica", disse. "A regra é para o Paulinho, tem quer ser pra todos, sei da dimensão, da qualidade (do Pato), mas isso vai se construindo no campo, nos treinamentos, no trabalho)", concluiu.