Tite repete time em último treino para pegar o Linense O técnico Tite comandou neste sábado o último treino do Corinthians antes do confronto diante do Linense, neste domingo, às 17 horas, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A equipe titular foi escalada sem nenhuma mudança e deve ser mantida para a partida.