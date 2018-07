Tite reúne elenco para cobrar reação e dignidade do Corinthians

SÃO PAULO - Tite reuniu o elenco do Corinthians por cerca 20 minutos antes do início do treino desta sexta-feira no Parque Ecológico. A imprensa pôde acompanhar, de longe, a conversa do treinador com jogadores, em tom bastante sério. A diretoria de futebol do clube também participou do encontro. O Corinthians vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. Já são três jogos sem vitória, que deixaram o time em sexto lugar na tabela, com 30 pontos e a 13 do líder Cruzeiro.

Durante boa parte da reunião, apenas Tite falou. Ele posicionou os jogadores num banco e ficou andando para lá e para cá, pedindo concentração, força, diginidade. Participaram do bate-papo até mesmo os atletas machucados, como o meia Renato Augusto e o volante Guilherme. Após a derrota para o Botafogo por 1 a 0, na última quarta-feira, a diretoria corintiana cobrou publicamente o elenco e disse que conquistar uma das vagas para a Libertadores de 2014 é obrigação do Corinthians neste segundo semestre - ninguém no clube acredita mais em conquistar o título do Brasileirão.

O volante Ralf chegou atrasado ao treino, mas conseguiu participar de boa parte da reunião. O Corinthians aceitou as desculpas do jogador, mas a tendência é que ele tenha de pagar algum tipo de multa pelo atraso. Após essa conversa franca, em que o treinador pediu mais empenho e reação imediata na competição, Tite já começou a pensar na partida com o Goiás. O lateral-esquerdo Fábio Santos, que era dúvida (se recupera de pubalgia), treinou com bola e deve voltar à equipe neste domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Só não treinaram no campo nesta sexta-feira alguns dos jogadores que apresentaram nível de desgaste acima do normal, casos de Paulo André, Gil, Danilo, Alessandro e Emerson.