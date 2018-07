Tite revela esperança de comandar a seleção no lugar de Felipão

Realizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a entrevista feita por Galvão Bueno passou por lugares considerados especiais para Tite, como o estádio Centenário, a churrascaria dos sogros, o Parque Cinquentenário, onde a prefeitura mantém uma cancha de bocha, e a chácara da mãe, dona Ivone. Na conversa gravada para o Esporte Espetacular, da Globo, o técnico comentou sobre o tempo que era jogador e contou porque ainda está desempregado.

Segundo Tite, a decisão de ficar parado foi uma escolha para se reciclar e também para estar disponível para a seleção brasileira depois da Copa. Tite afirmou que se preparou para ser o comandante do time nacional no lugar Felipão. Recusou, inclusive, uma oportunidade na seleção do Japão por aguardar chance de treinar o Brasil. De acordo com o gaúcho, para ser um treinador de elite, é necessário dominar a língua nativa. Por isso não fechou com clubes europeus também, pois considera o trabalho tático essencial no futebol.

Sobre o dia da final do Mundial da Fifa, em Yokohama, quando ainda comandava o Corinthians, Tite afirmou que os jogadores passavam confiança de vitória e que tinham uma experiência tática extraordinária. Outro tema que foi abordado na entrevista foi a morte de Kevin Espada, no jogo do Corinthians contra o San José, na Libertadores de 2013. Para o treinador, o esporte não pode pagar o preço de uma vida.

Fora dos holofotes desde a saída do time do Parque São Jorge, Tite comentou sobre a temporada na Europa, onde assistiu jogos do Manchester City, do Arsenal, do Barcelona, do Bayern, a final da Liga dos Campeões e da Libertadores. O técnico ainda aproveitou para conversar com técnicos respeitados mundialmente. Apesar de deixar o esporte por um tempo, Tite não deixou de estudar sobre futebol.