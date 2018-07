Tite revela que pensa em mexer no time do Corinthians para a final

SÃO PAULO - O técnico Tite admitiu nesta quinta-feira que pode mexer na escalação do Corinthians para a disputa da final do Mundial, contra o Chelsea, no domingo, em Yokohama (Japão). Ele disse estar em dúvida sobre o esquema com dois armadores, podendo tirar um deles para a entrada de um "jogador de velocidade".

"Há uma possibilidade de jogar com mais um jogador de velocidade, ou posso manter dois armadores. Estou em dúvida", afirmou Tite, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, após ter ido ao estádio para acompanhar a vitória do Chelsea sobre o Monterrey pela semifinal do Mundial.

Tite não quis citar os nomes de quem está disputando posição de titular para a final, mas o candidato para deixar o time é o meia Douglas. Enquanto isso, os atacantes Jorge Henrique e Romarinho seriam os favoritos para ficar com a vaga caso o treinador decida mesmo fazer a mudança.

Na estreia no Mundial, quando conseguiu uma vitória sofrida sobre o Al Ahly por 1 a 0, na quarta-feira, em Toyota, o Corinthians entrou em campo com Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero. Agora, pode ter mudança.

Além de pensar em mudanças no time, Tite trata de analisar o rival na decisão de domingo. Por isso, foi ao estádio junto com os jogadores nesta quinta-feira. "O Chelsea confirmou a vaga de uma maneira tranquila. Foi efetivo, abriu vantagem logo no início do segundo tempo e aí, acabou", disse o técnico.

Sobre a decisão de domingo, o treinador do Corinthians vê os dois finalistas em condições iguais de ser campeão. Segundo ele, o Chelsea não pode ser colocado como favorito, mesmo tendo apresentado uma atuação melhor nas semifinais. "Não vejo favoritismo, são duas equipes de qualidade", avisou.