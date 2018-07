Tite revela inspiração em Cruyff para liderar o Paulistão

Após a vitória sobre o Ituano por 1 a 0, sábado à noite, no Itaquerão, o técnico Tite revelou a inspiração de Johan Cruyff, ex-jogador e treinador que faleceu nesta quinta-feira e que lançou as bases táticas do futebol moderno, influenciando principalmente o Barcelona. O triunfo do Corinthians foi o quinto seguido sem levar gols, algo que não acontecia desde o ano passado, o time lidera o torneio em todos os quesitos e já está classificado com três rodadas de antecedência.

"Jogo coletivo potencializa a individualidade. Usei uma frase de Cruyff para mostrar o que é futebol de equipe: meu primeiro atacante é o goleiro, e meu primeiro defensor é o centroavante. Isso passa conceito de trabalho em equipe. É um senso. Essa sintonia precisa ser executada, precisa ser trabalhada e desenvolvida. É uma ideia de futebol aplicada no treino e no jogo", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a vitória.

O esquema tático deste ano é o mesmo do ano passado - o 4-1-4-1. A equipe, no entanto, perdeu qualidade técnica com a saída de Renato Augusto e Jadson principalmente. Nesse esquema, todos os jogadores têm responsabilidades na marcação. Embora não tenha o mesmo poderio do ano passado, o ataque é um dos mais positivos do torneio, com 21 gols marcados em 12 jogos e apenas três sofridos. Com isso, o Corinthians é o dono do melhor ataque e da melhor defesa.

"O processo de construção ofensiva ia demorar um pouco, porém a solidez da equipe defensivamente contribuiu para esse crescimento. São mais de 11 jogos sem tomar gol, não seguidos, e o ataque mais eficiente do campeonato. Aí você fala: é por que faz muitas faltas e trava o jogo toda hora? Não, somos o time de menos faltas cometidas. Mas toma muito cartão, né? Também não, somos o que toma menos cartão. Mas e a dificuldade para construir? Hoje (sábado), trocamos mais de 600 passes em nome da construção. É uma ideia de futebol" explicou Tite.