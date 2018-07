Tite saca Guilherme e aposta em Rodriguinho contra o Nacional

Tite já ensaia o Corinthians para estrear nas oitavas de final da Copa Libertadores, na quarta-feira, contra o Nacional. A principal mudança é a saída de Guilherme do time titular. Pelo menos foi o que se viu no treino da tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.

O treinador conversou em separado com um grupo de dez jogadores considerados titulares. E Guilherme não estava entre eles. Quem estava em seu lugar era o meia Rodriguinho.

Depois da conversa, o técnico comandou um trabalho tático com esses jogadores. Guilherme foi treinar com os reservas, ao lado de Romero e de Marquinhos Gabriel, que foi inscrito nas oitavas de final.

Guilherme não foi bem na semifinal do Paulistão e acabou sendo substituído no intervalo na eliminação diante do Audax. Rodriguinho entrou no segundo e o Corinthians melhorou no jogo - a eliminação veio nos pênaltis, após empate por 2 a 2.

O time que Tite treinou nesta segunda-feira tinha a seguinte formação (apenas jogadores de linha): Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Alan Mineiro, Elias, Rodriguinho e Lucca; André.

A delegação segue rumo a Montevidéu na noite desta segunda-feira. E na terça o time fará último treino antes do jogo no estádio Parque Nacional. O jogo da volta contra o Nacional pelas oitavas de final será na próxima semana no Itaquerão.