Tite saca Júlio César e escala Gil na defesa do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite, do Corinthians, comandou na manhã desta terça-feira um treino tático de preparação para o duelo desta quarta, contra a Ponte Preta, às 17 horas, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E o comandante promoveu três mudanças na equipe titular em relação ao time que estreou na competição empatando por 1 a 1 com o Paulista, em Jundiaí, no último domingo.

Ainda sem poder contar com os titulares e outros jogadores que disputaram o Mundial de Clubes da Fifa, que voltaram de férias apenas no último dia 14, o treinador resolveu sacar Júlio César do gol e colocar Danilo Fernandes na posição. Já o zagueiro Gil, reforço recém-contratado pelo Corinthians, assumiu o lugar de André Vinícius, titular diante do Paulista.

Durante a atividade realizada nesta manhã de terça, a assessoria do clube avisou que a saída de Júlio César e a entrada de Danilo Fernandes já estava programado, em um alegado rodízio de goleiros reservas neste início de Paulistão. O fato, porém, é que Júlio César saiu de forma um pouco atrapalhada de sua meta no lance do gol do Paulista no último domingo e acabou recebendo críticas de torcedores corintianos.

A outra mudança promovida por Tite na atividade desta terça-feira foi a saída do volante Nenê Bonilha, que não esteve bem no confronto em Jundiaí, para a entrada de Willian Arão.

Desta forma, o Corinthians deve ir a campo nesta quarta-feira com a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Edenílson, Felipe, Gil e Weldinho; Guilherme Andrade, Willian Arão e Guilherme; Giovani, Romarinho e Zizao. Gil, entretanto, ainda depende da entrada do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que deve ocorrer nesta tarde de terça, para ter condições legais de estrear com a camisa corintiana diante dos ponte-pretanos.