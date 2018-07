Tite saca Willian e testa Danilo como titular em treino do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou na manhã desta quarta-feira o segundo treino coletivo do Corinthians desta pré-temporada de 2012, no qual promoveu uma mudança em relação à formação que escalou na última terça. O atacante Willian, que iniciou a atividade do dia anterior entre os titulares, desta vez foi sacado para a entrada de Danilo.

E, assim como aconteceu na última terça, nesta quarta o treinador revezou os dois jogadores no time titular. Com isso, ele mostrou que tem apenas uma dúvida para formar a equipe ideal neste início de ano. O comandante optou por manter a base do time que terminou o último Campeonato Brasileiro como campeão, mas ainda está analisando qual formação tática deverá utilizar.

Com Willian entre os titulares, o time atua de forma mais rápida e ofensiva, pois ele tem mais velocidade e forma um trio de atacantes com Liedson e Emerson. Já com Danilo e sem Willian, a equipe passa jogar no esquema 4-4-2, com o meio-campista auxiliando Alex na armação e ajudando mais na marcação do setor, mas o ataque se torna mais lento e previsível.

Além de testar Willian no lugar de Danilo no decorrer da atividade desta quarta, Tite chegou a substituir Liedson por Adriano em parte do coletivo. Já Elton e Gilsinho, dois novos reforços contratados como opções de ataque, foram testados na equipe reserva.

Com base nos dois últimos dois treinos, Tite deve mandar a campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 16 horas, em amistoso em Londrina, a seguinte formação: Júlio César; Alessandro, Leandro Castán, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Alex; Willian (Danilo), Liedson e Emerson.